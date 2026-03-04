Kannen Dahud + Abel – Saison Pannonica, Salle Pannonica, Nantes

Kannen Dahud + Abel – Saison Pannonica Mercredi 18 mars, 20h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique

5 € à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T20:30:00+01:00 – 2026-03-18T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T20:30:00+01:00 – 2026-03-18T22:00:00+01:00

Concerts

Kannen Dahud : Ils ouvrent les archives comme on entrouvre une boîte magique. Au fond : Mouez Breiz, label mythique des années 50, mémoire sonore de la Bretagne en pleine ébullition. Entre deux craquements de bande, les musiciens pistent l’étincelle. Ce matériau ancien devient tremplin. Ils le propulsent dans un monde mouvant, celui de l’improvisation et de la composition libre. Rien n’est sacré, tout est vivant. Le trio navigue alors entre les mondes : musique traditionnelle, création contemporaine, transe rythmique, poésie brute. Ce n’est pas un hommage : c’est une conversation avec les fantômes de Mouez Breiz, un saut dans le vertige du présent.

> Pierre Stéphan, violon, électronique / Nikolaz Cadoret, harpe électrique, effets / Gildas Etevenard, batterie, percussions

Abel : Abel transcende les frontières du temps et des genres, offrant une interprétation novatrice et émouvante des mélodies traditionnelles, collectées en Loire-Atlantique par Abel Soreau à la fin du 19e siècle. Le répertoire, soigneusement recueilli et préservé, trouve une nouvelle vie sous les doigts des deux artistes. Ensemble, ils créent une alchimie musicale où chaque morceau est revisité avec sensibilité et créativité. Abel est une invitation à explorer un patrimoine culturel riche et à vivre une expérience musicale intense & immersive où passé et présent se rencontrent.

> David Morand, trompette / Erwann Tobie, accordéon

Ouverture des portes à 20h – Concert à 20h30

Dans le cadre du festival Eurofonik

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@pannonica.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 72 10 10 »}]

Concerts Eurofonik

Kannen Dahud © Eric Legret