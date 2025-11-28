Kantaldi abesbatzak (choeurs basques) Gogotik, Kanta Hergarai

Eglise Lecumberry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Choeurs basques Gogotik et Kanta Hergarai . A la fin du concert sandwichs et crêpes, boissons chaudes et froides. Chapiteau chauffé. .

Eglise Lecumberry 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

English : Kantaldi abesbatzak (choeurs basques) Gogotik, Kanta Hergarai

German : Kantaldi abesbatzak (choeurs basques) Gogotik, Kanta Hergarai

Italiano :

Espanol : Kantaldi abesbatzak (choeurs basques) Gogotik, Kanta Hergarai

L’événement Kantaldi abesbatzak (choeurs basques) Gogotik, Kanta Hergarai Lecumberry a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Pays Basque