Kantaldi Ahoz et Atsulai Abesbatza Beyrie-sur-Joyeuse
Kantaldi Ahoz et Atsulai Abesbatza Beyrie-sur-Joyeuse dimanche 5 juillet 2026.
Beyrie-sur-Joyeuse
Kantaldi Ahoz et Atsulai Abesbatza
Eglise Beyrie-sur-Joyeuse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Kantaldi en l’église de Beyrie-Joyeuse avec les choeurs basque Ahoz, et Atsulai Abesbatza. .
Eglise Beyrie-sur-Joyeuse 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@ahoz.fr
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English : Kantaldi Ahoz et Atsulai Abesbatza
L’événement Kantaldi Ahoz et Atsulai Abesbatza Beyrie-sur-Joyeuse a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque