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Kantaldi Ahoz et Atsulai Abesbatza Beyrie-sur-Joyeuse

Kantaldi Ahoz et Atsulai Abesbatza Beyrie-sur-Joyeuse

Kantaldi Ahoz et Atsulai Abesbatza Beyrie-sur-Joyeuse dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 64120 Beyrie-sur-Joyeuse

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Beyrie-sur-Joyeuse

Kantaldi Ahoz et Atsulai Abesbatza

Eglise Beyrie-sur-Joyeuse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Kantaldi en l’église de Beyrie-Joyeuse avec les choeurs basque Ahoz, et Atsulai Abesbatza.   .

Eglise Beyrie-sur-Joyeuse 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@ahoz.fr

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English : Kantaldi Ahoz et Atsulai Abesbatza

L’événement Kantaldi Ahoz et Atsulai Abesbatza Beyrie-sur-Joyeuse a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque