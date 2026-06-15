Beyrie-sur-Joyeuse

Kantaldi Ahoz et Atsulai Abesbatza

Eglise Beyrie-sur-Joyeuse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Kantaldi en l’église de Beyrie-Joyeuse avec les choeurs basque Ahoz, et Atsulai Abesbatza. .

Eglise Beyrie-sur-Joyeuse 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@ahoz.fr

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English : Kantaldi Ahoz et Atsulai Abesbatza

L’événement Kantaldi Ahoz et Atsulai Abesbatza Beyrie-sur-Joyeuse a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque