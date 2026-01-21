Kantaldi Ayherre
Kantaldi Ayherre dimanche 25 janvier 2026.
Kantaldi
Maison pour tous Ayherre Pyrénées-Atlantiques
La première partie de ce kantaldi sera assurée par les enfants de Ezkia Ikastola de Hasparren et la deuxième par Le groupe HABIA (4 chanteurs et musiciens ).
L’après-midi se terminera par une dégustation de taloak, accompagnés de boissons diverses.
Réservation possible en amont sur Hello Asso ou sur place le jour J. .
Maison pour tous Ayherre 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
English : Kantaldi
