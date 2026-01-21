Kantaldi Ayherre

Kantaldi

Maison pour tous Ayherre Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

La première partie de ce kantaldi sera assurée par les enfants de Ezkia Ikastola de Hasparren et la deuxième par Le groupe HABIA (4 chanteurs et musiciens ).

L’après-midi se terminera par une dégustation de taloak, accompagnés de boissons diverses.

Réservation possible en amont sur Hello Asso ou sur place le jour J. .

Maison pour tous Ayherre 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

English : Kantaldi

