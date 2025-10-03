Kantaldi Barcus

Un événement musical est organisé à l’église de Barcus.

Ce kantaldi est organisé au profit de Xabi et Elorri, deux étudiants en deuxième année d’ergothérapie à l’IFE de Toulouse. Leur projet, baptisé Globe OT’ers , est une initiative solidaire qui les mènera en Bolivie pour un stage de deux mois. Ils travailleront auprès d’enfants et d’adultes au sein de Neurosens, un centre de rééducation spécialisé en neurologie situé à Santa Cruz de la Sierra. L’événement réunira plusieurs artistes pour soutenir une noble cause. Parmi eux, on retrouvera Kattin G, Amaia et Kattini, Jean-Pierre Luro et Jean-Noël Pinque, Léa et Anuxka, Zenta’kez, la famille Urruty, les sœurs Chabay, ainsi que Ximena Quihillalt et Beñat Larrory. .

Église Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

