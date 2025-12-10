Kantaldi Bota’Kantu + Xiru taldea Iholdy
Kantaldi Bota’Kantu + Xiru taldea Iholdy samedi 13 décembre 2025.
Kantaldi Bota’Kantu + Xiru taldea
Trinquet Iholdy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Concert à l’église en faveur de l’association Le Papa Tétra. .
Trinquet Iholdy 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 61 99 lepapatetra@gmail.com
English : Kantaldi Bota’Kantu + Xiru taldea
L’événement Kantaldi Bota’Kantu + Xiru taldea Iholdy a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme Pays Basque