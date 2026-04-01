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Kantaldi chants basques avec Mailis et Baptiste, Berçaits anaiak et Botakantu Jaxu

Kantaldi chants basques avec Mailis et Baptiste, Berçaits anaiak et Botakantu Jaxu

Kantaldi chants basques avec Mailis et Baptiste, Berçaits anaiak et Botakantu Jaxu samedi 25 avril 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 64220 Jaxu

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Jaxu

Kantaldi chants basques avec Mailis et Baptiste, Berçaits anaiak et Botakantu

Eglise Jaxu Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Kantaldi. Botakantu présentera des nouvelles chansons issues de leur nouveau CD. Talo et buvette sur place. Organisé par la MAM Lagun Ttipiak de Larceveau.   .

Eglise Jaxu 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 

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English : Kantaldi chants basques avec Mailis et Baptiste, Berçaits anaiak et Botakantu

L’événement Kantaldi chants basques avec Mailis et Baptiste, Berçaits anaiak et Botakantu Jaxu a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque