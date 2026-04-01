Jaxu

Kantaldi chants basques avec Mailis et Baptiste, Berçaits anaiak et Botakantu

Eglise Jaxu Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Kantaldi. Botakantu présentera des nouvelles chansons issues de leur nouveau CD. Talo et buvette sur place. Organisé par la MAM Lagun Ttipiak de Larceveau. .

Eglise Jaxu 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

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English : Kantaldi chants basques avec Mailis et Baptiste, Berçaits anaiak et Botakantu

L’événement Kantaldi chants basques avec Mailis et Baptiste, Berçaits anaiak et Botakantu Jaxu a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque