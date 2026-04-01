Kantaldi chants basques avec Mailis et Baptiste, Berçaits anaiak et Botakantu Jaxu
Kantaldi chants basques avec Mailis et Baptiste, Berçaits anaiak et Botakantu Jaxu samedi 25 avril 2026.
Jaxu
Kantaldi chants basques avec Mailis et Baptiste, Berçaits anaiak et Botakantu
Eglise Jaxu Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Kantaldi. Botakantu présentera des nouvelles chansons issues de leur nouveau CD. Talo et buvette sur place. Organisé par la MAM Lagun Ttipiak de Larceveau. .
Eglise Jaxu 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
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English : Kantaldi chants basques avec Mailis et Baptiste, Berçaits anaiak et Botakantu
L’événement Kantaldi chants basques avec Mailis et Baptiste, Berçaits anaiak et Botakantu Jaxu a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque