Kantaldi chants basques Barcus

Kantaldi chants basques

Église Barcus Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13

2025-12-13

Un kantaldi sera donné à l’église de Barcus.

Vous pourrez y écouter le groupe Oilarrak, les chanteurs d’Aitzina biga et Amaia bat, Kattin bi. À l’issue, la réception se déroulera chez Pitxe. .

Église Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

