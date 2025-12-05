Kantaldi chants basques Barcus
Kantaldi chants basques Barcus samedi 13 décembre 2025.
Kantaldi chants basques
Église Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Un kantaldi sera donné à l’église de Barcus.
Vous pourrez y écouter le groupe Oilarrak, les chanteurs d’Aitzina biga et Amaia bat, Kattin bi. À l’issue, la réception se déroulera chez Pitxe. .
Église Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
English : Kantaldi chants basques
L’événement Kantaldi chants basques Barcus a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Pays Basque