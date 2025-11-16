Kantaldi chants basques Erramun Marticorena, Menditarrak, Lea eta Anuxka, Xan et Iban, Ekain txistularia Ossès

Kantaldi chants basques Erramun Marticorena, Menditarrak, Lea eta Anuxka, Xan et Iban, Ekain txistularia

Eglise Ossès Pyrénées-Atlantiques

2025-11-16

2025-11-16

2025-11-16

Kantaldi organisé par Hegoak Mendian. Avec Erramun Marticorena, Bestela, jeunes prodiges Xan et Iban, Menditarrak, Lea eta Anuxka, Ekain Txistularia.

A l’issue, restauration et buvette au mur à gauche.

Hegoak Mendian est une association sportive permettant à des personnes en situation de handicap de participer àen joëlette à des manifestations sportives et des courses officielles. .

Eglise Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28

