Kantaldi chants basques Erramun Marticorena, Menditarrak, Lea eta Anuxka, Xan et Iban, Ekain txistularia Ossès
Kantaldi chants basques Erramun Marticorena, Menditarrak, Lea eta Anuxka, Xan et Iban, Ekain txistularia Ossès dimanche 16 novembre 2025.
Kantaldi chants basques Erramun Marticorena, Menditarrak, Lea eta Anuxka, Xan et Iban, Ekain txistularia
Eglise Ossès Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Kantaldi organisé par Hegoak Mendian. Avec Erramun Marticorena, Bestela, jeunes prodiges Xan et Iban, Menditarrak, Lea eta Anuxka, Ekain Txistularia.
A l’issue, restauration et buvette au mur à gauche.
Hegoak Mendian est une association sportive permettant à des personnes en situation de handicap de participer àen joëlette à des manifestations sportives et des courses officielles. .
Eglise Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28
English : Kantaldi chants basques Erramun Marticorena, Menditarrak, Lea eta Anuxka, Xan et Iban, Ekain txistularia
German : Kantaldi chants basques Erramun Marticorena, Menditarrak, Lea eta Anuxka, Xan et Iban, Ekain txistularia
Italiano :
Espanol : Kantaldi chants basques Erramun Marticorena, Menditarrak, Lea eta Anuxka, Xan et Iban, Ekain txistularia
L’événement Kantaldi chants basques Erramun Marticorena, Menditarrak, Lea eta Anuxka, Xan et Iban, Ekain txistularia Ossès a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Pays Basque