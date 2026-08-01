AGENDA · Saint-Jean-le-Vieux
Kantaldi chants basques Saint-Jean-le-Vieux
dimanche 9 août 2026 · Saint-Jean-le-Vieux
Informations pratiques
Saint-Jean-le-Vieux
Kantaldi chants basques
Eglise Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Chants basques avec le choeur mixte Kanta Hergarai et Chloe Caset. Organisé par la junior association Bidaiariak .
Eglise Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
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English : Kantaldi chants basques
L’événement Kantaldi chants basques Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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