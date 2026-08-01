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Kantaldi chants basques Saint-Jean-le-Vieux

dimanche 9 août 2026 · Saint-Jean-le-Vieux

Kantaldi chants basques Saint-Jean-le-Vieux

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Eglise
Ville
64220 Saint-Jean-le-Vieux
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Tarif de base plein tarif

Saint-Jean-le-Vieux

Kantaldi chants basques

Eglise Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Chants basques avec le choeur mixte Kanta Hergarai et Chloe Caset. Organisé par la junior association Bidaiariak   .

Eglise Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 

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English : Kantaldi chants basques

L’événement Kantaldi chants basques Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque

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