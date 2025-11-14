Kantaldi Concert Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains

Kantaldi Concert

Église Saint-Laurent 19 Place de l’Église Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Berçaits anaiak, Krexelak taldea, Kriolinak taldea, Menditarrak.

Concert au profit de la recherche et des soins aux enfants atteints du cancer au Pays basque.

Billets en vente sur place. .

Église Saint-Laurent 19 Place de l’Église Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

English : Kantaldi Concert

German : Kantaldi Concert

Italiano :

Espanol : Kantaldi Concert

L’événement Kantaldi Concert Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Cambo les Bains