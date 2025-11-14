Kantaldi Concert Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains
Kantaldi Concert
Église Saint-Laurent 19 Place de l’Église Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Berçaits anaiak, Krexelak taldea, Kriolinak taldea, Menditarrak.
Concert au profit de la recherche et des soins aux enfants atteints du cancer au Pays basque.
Billets en vente sur place. .
