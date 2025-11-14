Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Kantaldi Concert Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains vendredi 14 novembre 2025.

Église Saint-Laurent 19 Place de l'Église Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14

2025-11-14

Berçaits anaiak, Krexelak taldea, Kriolinak taldea, Menditarrak.
Concert au profit de la recherche et des soins aux enfants atteints du cancer au Pays basque.
Billets en vente sur place.   .

Église Saint-Laurent 19 Place de l’Église Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 

