KANTALDI Concert de Chants Basques Eglise Saint Joseph Biarritz

KANTALDI Concert de Chants Basques

Eglise Saint Joseph Avenue Victor Hugo Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-08

fin : 2025-09-08

2025-09-08

Le choeur BIHOTZEZ (traduisez de tout coeur ) réunit une trentaine de voix d’hommes de Guéthary et des environs sous la baguette de Isabelle Ainciart et apporte à cet ensemble masculin la fraîcheur pétillante de sa féminité et son énergie communicative.

Bihotzez révèle d’autres talents tant dans la composition musicale que dans les textes si bien que leur répertoire s’enorgueillit de nombreuses créations originales. .

Eglise Saint Joseph Avenue Victor Hugo Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10 bureau@bihotzez.com

