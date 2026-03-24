Kantaldi concerts de Menditarrak, Pil pil et Hiruri Aïcirits-Camou-Suhast
Kantaldi concerts de Menditarrak, Pil pil et Hiruri Aïcirits-Camou-Suhast dimanche 29 mars 2026.
Kantaldi concerts de Menditarrak, Pil pil et Hiruri
Salle polyvalente Xilokan Aïcirits-Camou-Suhast Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Concerts des groupes Menditarrak, Pil pil et Hiruri. .
Salle polyvalente Xilokan Aïcirits-Camou-Suhast 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78
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English : Kantaldi concerts de Menditarrak, Pil pil et Hiruri
L’événement Kantaldi concerts de Menditarrak, Pil pil et Hiruri Aïcirits-Camou-Suhast a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque
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