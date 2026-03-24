Kantaldi concerts de Menditarrak, Pil pil et Hiruri

Salle polyvalente Xilokan Aïcirits-Camou-Suhast Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Concerts des groupes Menditarrak, Pil pil et Hiruri. .

Salle polyvalente Xilokan Aïcirits-Camou-Suhast 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Kantaldi concerts de Menditarrak, Pil pil et Hiruri

L’événement Kantaldi concerts de Menditarrak, Pil pil et Hiruri Aïcirits-Camou-Suhast a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque