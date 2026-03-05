Kantaldi de l’Ikastola Urrugne
Kantaldi de l’Ikastola Urrugne samedi 7 mars 2026.
2091-2127 Rue de Socoa Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Début : 2026-03-07
2026-03-07
L’ikastola d’Urrugne et le collège Piarres Larzabal de Ciboure organise un kantaldi à Socoa.
Au programme
18h30 Zarena Zarelako (groupe de danse)
19h30 DJ Xano
21h Janus Lester
22h DJ Xano .
2091-2127 Rue de Socoa Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
