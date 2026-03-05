Kantaldi de l’Ikastola Urrugne

Kantaldi de l’Ikastola

2091-2127 Rue de Socoa Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

L’ikastola d’Urrugne et le collège Piarres Larzabal de Ciboure organise un kantaldi à Socoa.

Au programme

18h30 Zarena Zarelako (groupe de danse)

19h30 DJ Xano

21h Janus Lester

22h DJ Xano .

English : Kantaldi de l’Ikastola

