Kantaldi Hiru Emazte Kantari Gogoan Irissarry

Kantaldi Hiru Emazte Kantari Gogoan

CDEP Ospitalea Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Hommage aux chanteuses Estibaliz Robles Estitxu , Maite Idirin et Lourdes Iriondo, par Maialen Alfaro, Maider Bedaxagar et Naia Robles Arangiz.

Estibaliz Robles Estitxu, Maite Idirin et Lourdes Iriondo ont été des pionnières de la musique basque. À Irissarry, sept autres femmes d’Iparralde leur rendront hommage Maialen Alfaro, Maider Bedaxagar et Naia Robles interpréteront leurs chansons tandis que Patxika Alfaro, Jacqueline Iriart, Maite Ithurbide et Pantxika Heguiapal se chargeront de les présenter. .

CDEP Ospitalea Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 97 20 ospitalea@le64.fr

