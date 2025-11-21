Kantaldi Hiru Emazte Kantari Gogoan Irissarry
Kantaldi Hiru Emazte Kantari Gogoan Irissarry vendredi 21 novembre 2025.
Kantaldi Hiru Emazte Kantari Gogoan
CDEP Ospitalea Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Hommage aux chanteuses Estibaliz Robles Estitxu , Maite Idirin et Lourdes Iriondo, par Maialen Alfaro, Maider Bedaxagar et Naia Robles Arangiz.
Estibaliz Robles Estitxu, Maite Idirin et Lourdes Iriondo ont été des pionnières de la musique basque. À Irissarry, sept autres femmes d’Iparralde leur rendront hommage Maialen Alfaro, Maider Bedaxagar et Naia Robles interpréteront leurs chansons tandis que Patxika Alfaro, Jacqueline Iriart, Maite Ithurbide et Pantxika Heguiapal se chargeront de les présenter. .
CDEP Ospitalea Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 97 20 ospitalea@le64.fr
English : Kantaldi Hiru Emazte Kantari Gogoan
German : Kantaldi Hiru Emazte Kantari Gogoan
Italiano :
Espanol : Kantaldi Hiru Emazte Kantari Gogoan
L’événement Kantaldi Hiru Emazte Kantari Gogoan Irissarry a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Pays Basque