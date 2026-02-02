Kantaldi Hiruri, Baionako Polifonia, Amets Taldea Ainhice-Mongelos
Kantaldi Hiruri, Baionako Polifonia, Amets Taldea Ainhice-Mongelos vendredi 13 février 2026.
Kantaldi Hiruri, Baionako Polifonia, Amets Taldea
Eglise Ainhice-Mongelos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Kantaldi organisé par le comité des fêtes d’Ainhice-Mongélos ! Au programme
– Hiruri
– Baionako Polifonia
– Amets Taldea
Talos et buvette avant et après le concert ! .
Eglise Ainhice-Mongelos 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Kantaldi Hiruri, Baionako Polifonia, Amets Taldea
L’événement Kantaldi Hiruri, Baionako Polifonia, Amets Taldea Ainhice-Mongelos a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Pays Basque