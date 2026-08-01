Kantaldi Église Laguinge-Restoue

Informations pratiques

Laguinge-Restoue

Kantaldi

Église Bourg Laguinge-Restoue Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 21:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

L’association Txinka organise un kantaldi à l’église de Laguinge, en Soule.

Vous pourrez apprécier les chanteurs et groupes suivants

– Leia Achigar,

– Olivia Jaragoyhen,

– Iune eta Leina,

– Alkhat Larrandaburu,

– Argi eta Ximun Barreix Othaceguy,

– Xali Xoxoak,

– Berçaits anaiak,

– Mendiz mendi.

Avant le concert, possibilité de se restaurer derrière le fronton. .

Église Bourg Laguinge-Restoue 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 17 84 27

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English : Kantaldi

L’événement Kantaldi Laguinge-Restoue a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque