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AGENDA · Laguinge-Restoue

Kantaldi Église Laguinge-Restoue

samedi 29 août 2026 · Église · Laguinge-Restoue

Kantaldi Église Laguinge-Restoue

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Église
Adresse
Bourg
Ville
64470 Laguinge-Restoue
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5

Laguinge-Restoue

Kantaldi

Église Bourg Laguinge-Restoue Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 21:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

L’association Txinka organise un kantaldi à l’église de Laguinge, en Soule.
Vous pourrez apprécier les chanteurs et groupes suivants
– Leia Achigar,
– Olivia Jaragoyhen,
– Iune eta Leina,
– Alkhat Larrandaburu,
– Argi eta Ximun Barreix Othaceguy,
– Xali Xoxoak,
– Berçaits anaiak,
– Mendiz mendi.
Avant le concert, possibilité de se restaurer derrière le fronton.   .

Église Bourg Laguinge-Restoue 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 17 84 27 

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English : Kantaldi

L’événement Kantaldi Laguinge-Restoue a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque