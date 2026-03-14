Kantaldi Église Saint-Jean-Baptiste Mauléon-Licharre

Kantaldi 5 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 2026-03-21

Kantaldi Église Saint-Jean-Baptiste Mauléon-Licharre samedi 21 mars 2026.

Kantaldi

Église Saint-Jean-Baptiste 5 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-21

Vous êtes invités à l’église de Mauléon.
Voici le programme de cet après-midi chantant
– les résidents de l’EHPAD,
– les soeurs Chabay et les soeurs Urruty,
– Eulalie et Maïténa,
– Debrü zaharrak,
– Kanta,
– Xiberoko zohardia,
– et des surprises.
Vente de gâteaux sur place.   .

Église Saint-Jean-Baptiste 5 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 

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English : Kantaldi

L’événement Kantaldi Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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