Kantaldi Église Saint-Jean-Baptiste Mauléon-Licharre
Kantaldi Église Saint-Jean-Baptiste Mauléon-Licharre samedi 21 mars 2026.
Kantaldi
Église Saint-Jean-Baptiste 5 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Vous êtes invités à l’église de Mauléon.
Voici le programme de cet après-midi chantant
– les résidents de l’EHPAD,
– les soeurs Chabay et les soeurs Urruty,
– Eulalie et Maïténa,
– Debrü zaharrak,
– Kanta,
– Xiberoko zohardia,
– et des surprises.
Vente de gâteaux sur place. .
Église Saint-Jean-Baptiste 5 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Kantaldi
L’événement Kantaldi Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Pays Basque