Kantaldi Église Saint-Jean-Baptiste Mauléon-Licharre

Kantaldi

Église Saint-Jean-Baptiste 5 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Vous êtes invités à l’église de Mauléon.

Voici le programme de cet après-midi chantant

– les résidents de l’EHPAD,

– les soeurs Chabay et les soeurs Urruty,

– Eulalie et Maïténa,

– Debrü zaharrak,

– Kanta,

– Xiberoko zohardia,

– et des surprises.

Vente de gâteaux sur place. .

Église Saint-Jean-Baptiste 5 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Kantaldi

L’événement Kantaldi Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Pays Basque