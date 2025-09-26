Kantaldi Montory

Kantaldi Montory vendredi 26 septembre 2025.

Kantaldi

Église Montory Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Vous êtes invités à venir à Montory.

Un kantaldi (concert de chants basques) sera donné au profit des virades de l’espoir, avec Léa, Anuxka et Marina, Les voisines, Beñat Larrory et Ximena Quihillalt et d’autres surprises. .

Église Montory 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

English : Kantaldi

German : Kantaldi

Italiano :

Espanol : Kantaldi

L’événement Kantaldi Montory a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Pays Basque