Kantaldi Montory

Église Montory Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Vous êtes invités à venir à Montory.
Un kantaldi (concert de chants basques) sera donné au profit des virades de l’espoir, avec Léa, Anuxka et Marina, Les voisines, Beñat Larrory et Ximena Quihillalt et d’autres surprises. .
Église Montory 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
