Informations pratiques

Béhasque-Lapiste

Kantaldi : Pozikanta et Lous Gaouyous

Eglise Béhasque-Lapiste Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

L’église de Béhasque accueillera prochainement une belle rencontre musicale entre deux chœurs d’hommes, Lous Gaouyous du Pays d’Orthe et Pozikanta de Garazi. Deux formations différentes par leur histoire et leur expérience, mais réunies par une même passion : celle du chant a cappella, du plaisir de chanter ensemble et de la convivialité. .

Eglise Béhasque-Lapiste 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78

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English : Kantaldi : Pozikanta et Lous Gaouyous

L’événement Kantaldi : Pozikanta et Lous Gaouyous Béhasque-Lapiste a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque