Kantaldi Église Saint-Pierre Saint-Pée-sur-Nivelle

Kantaldi

Église Saint-Pierre Rue de l’Église Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Au programme Artxeroak, Hartzak’kantu, Magali Zubillaga, Arretxean kantuz.

Réservation sur place et/ou sur Hello asso

Possibilité de réserver votre repas à emporter blanquette de poulet sauce aux cèpes 10€ .

Église Saint-Pierre Rue de l’Église Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

