Kantaldi Église Saint-Pierre Saint-Pée-sur-Nivelle samedi 21 mars 2026.
Église Saint-Pierre Rue de l’Église Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Au programme Artxeroak, Hartzak’kantu, Magali Zubillaga, Arretxean kantuz.
Réservation sur place et/ou sur Hello asso
Possibilité de réserver votre repas à emporter blanquette de poulet sauce aux cèpes 10€ .
