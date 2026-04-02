Esquiule

KantaTrail

Esquiule Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 07:30:00

fin : 2026-05-30 20:30:00

Date(s) :

2026-05-30

– 7h30 8h30 Retrait du dossard de l’Eskiul’hard (26km 1200D+) à l’école

– 7h30 9h30 Retrait du dossard de l’Eskiul’alez (13km 600D+) à l’école

– 7h30 9h45 Retrait du dossard pour les randonnées (12km 600D+ ou 9 km 430D+) à l’école

– 7h30 9h00 Inscription pour les courses enfants (à l’école)

– 8h30 Briefing de l’Eskiul’hard (face à la mairie)

– 8h45 Départ de l’Eskiul’hard (face à la mairie)

– 9h00 Départ des courses enfants (face à la mairie)

– 9h30 Briefing de l’Eskiul’alez (face à la mairie)

– 9h45 Départ de l’Eskiul’alez (face à la mairie)

– 10h00 Briefing et départ des randonnées (face à la mairie)

– 10h30 Ouverture de la buvette

– 10h30-13h00 Arrivées des coureurs de l’Eskiul’alez

– 10h45-14h30 Arrivées des coureurs de l’Eskiul’hard

– 11h30-17h00 Repas (ouvert à tous sur réservation)

– 12h30-13h00 Podiums et remise des récompenses .

Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 12 45 61 contact@kantatrail.fr

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English : KantaTrail

L’événement KantaTrail Esquiule a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn