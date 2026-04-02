KantaTrail Esquiule
KantaTrail Esquiule samedi 30 mai 2026.
Esquiule
KantaTrail
Esquiule Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 07:30:00
fin : 2026-05-30 20:30:00
Date(s) :
2026-05-30
– 7h30 8h30 Retrait du dossard de l’Eskiul’hard (26km 1200D+) à l’école
– 7h30 9h30 Retrait du dossard de l’Eskiul’alez (13km 600D+) à l’école
– 7h30 9h45 Retrait du dossard pour les randonnées (12km 600D+ ou 9 km 430D+) à l’école
– 7h30 9h00 Inscription pour les courses enfants (à l’école)
– 8h30 Briefing de l’Eskiul’hard (face à la mairie)
– 8h45 Départ de l’Eskiul’hard (face à la mairie)
– 9h00 Départ des courses enfants (face à la mairie)
– 9h30 Briefing de l’Eskiul’alez (face à la mairie)
– 9h45 Départ de l’Eskiul’alez (face à la mairie)
– 10h00 Briefing et départ des randonnées (face à la mairie)
– 10h30 Ouverture de la buvette
– 10h30-13h00 Arrivées des coureurs de l’Eskiul’alez
– 10h45-14h30 Arrivées des coureurs de l’Eskiul’hard
– 11h30-17h00 Repas (ouvert à tous sur réservation)
– 12h30-13h00 Podiums et remise des récompenses .
Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 12 45 61 contact@kantatrail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : KantaTrail
L’événement KantaTrail Esquiule a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn