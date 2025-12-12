KantatriX Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

KantatriX

Mercredi 25 février 2026 à partir de 20h30. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 20:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Concert de Jazz dans le restaurant Bar la Caravelle, avec une ambiance chaleureuse et conviviale.

Concert de Jazz dans le restaurant Bar la Caravelle, avec une ambiance chaleureuse et conviviale.



KantatriX ou l’âme du jazz. Le duo Nicolas Cante (voix, piano) et Patrick Ferné (contrebasse), s’articule autour d’un répertoire standards jazz influencé par les grands, Nat King Cole, Sinatra, Amstrong, Nina Simone. Il perpétue ainsi la tradition du duo piano/contrebasse comme avait pu le faire Duke Ellington et Jimmy Blanton. .

Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64 anthony@hotel-marseille.pro

English :

Jazz concert in the restaurant Bar la Caravelle, with a warm and friendly atmosphere.

L’événement KantatriX Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille