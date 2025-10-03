Kantu afaria à la cidrerie Kupela animé par Nat & Watson Cidrerie Kupela Bayonne

Kantu afaria à la cidrerie Kupela animé par Nat & Watson

Cidrerie Kupela Bayonne

Gratuit

2025-10-03

Le vendredi 03 octobre de 20h à 23h à la cidrerie Kupela Sagardotegia à Bayonne, venez nombreux découvrir le Kantu Afaria animé par Nat & Watson.

Venez chanter tout en savourant un délicieux menu cidrerie dans une ambiance conviviale et pour vivre un moment de partage unique. N’oubliez pas votre carnet de chant ! Sinon, ne vous inquiétez pas, nous vous en distribuerons ! .

Cidrerie Kupela 79 Avenue Capitaine Resplandy Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 02 30

