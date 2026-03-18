Kantu baskaria repas chanté Lasse
Kantu baskaria repas chanté Lasse samedi 11 avril 2026.
Kantu baskaria repas chanté
Salle Lasaiki Lasse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Organisé par Lasa Kantuz. Menu salade de riz, zikiro gigot d’agneau et haricots, fromage, dessert, café et digestif, vin compris. Réservation avant le 01/04/2026 .
Salle Lasaiki Lasse 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 19 25 21
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English : Kantu baskaria repas chanté
L’événement Kantu baskaria repas chanté Lasse a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme Pays Basque