Kantu baskaria repas chanté

Salle Lasaiki Lasse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Organisé par Lasa Kantuz. Menu salade de riz, zikiro gigot d’agneau et haricots, fromage, dessert, café et digestif, vin compris. Réservation avant le 01/04/2026 .

Salle Lasaiki Lasse 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 19 25 21

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English : Kantu baskaria repas chanté

L’événement Kantu baskaria repas chanté Lasse a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme Pays Basque