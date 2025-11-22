Kantu Bazkaria déjeuner chanté Arcangues
Kantu Bazkaria déjeuner chanté Arcangues samedi 22 novembre 2025.
Kantu Bazkaria déjeuner chanté
Théâtre de la Nature Arcangues Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-22
Théâtre de la nature, 12 h déjeuner suivi d’une soirée DJ .
Théâtre de la Nature Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 18 25 20
