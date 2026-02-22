Kantu bazkaria repas chanté Hiruka’ntuz Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle
Kantu bazkaria repas chanté Hiruka’ntuz Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle samedi 14 mars 2026.
Ferme Inharria Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-14
Kantu bazkaria repas chanté Hiruka’ntuz organisé par Integrazio Batzordea et Zaldubi Ikastoka à la ferme Inharria.
Réservation au 06 44 24 88 58 avant le 06 mars .
Ferme Inharria Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 24 88 58
