Kaozeadeg e brezhoneg causerie en breton Espace KENERE, médiathèque Pontivy samedi 13 septembre 2025.

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2025-09-13 10:30:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

2025-09-13 2025-10-11 2025-11-15 2025-12-19

Un objet à réparer ? Ne le jetez pas des bénévoles vous apprennent à le réparer ! Atelier animé par Julien, Stéphane, Dait da zevis, da dabutal, da flapañ. Tremenamp amzer vourrus assambl!

Autour d’un café, un moment sympa pour causer breton ! Il ne s’agit pas de cours de langues, il faut donc posséder quelques notions de breton. Causerie animée par Andréa Le Gal.

Entrée libre. .

+33 2 97 39 00 61

