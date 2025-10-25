KAP BAMBINO MILA DIETRICH – LA CORDO Romans Sur Isere

KAP BAMBINO MILA DIETRICH Début : 2025-10-25 à 20:30. Tarif : – euros.

Kap Bambino est une expérience viscérale et unique. Chaque album, chaque concert dégage une énergie brute, destructrice et vitale. Avec No Domination, le duo Caroline et Orion réinvente leur dark wave electro punk : tranchant, puissant, sombre et captivant. Toujours le même, et pourtant toujours différent. Leur musique est un mélange cathartique de violence et de générosité, à la fois dure et lumineuse. Kap Bambino est une boule d’énergie qui ne brûle pas, mais qui vous rend plus fort.? Si vous aimez : Crystal Castels, Vitalic et … les sons qui tapent et les cris qui libèrentBar et restauration sur place dès 19h.Ouverture des portes de la salle à 20h.

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26