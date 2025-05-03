KAP BAMBINO – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

KAP BAMBINO Début : 2025-12-19 à 20:30. Tarif : – euros.

BASE CONCERTS PRÉSENTE : KAP BAMBINOC’est bien plus qu’un concert : Toute la tempête de Kap Bambino déferle sur nous : déluge assouvi, expérience vitale, de celles qui marquent, de celles qui transforment. Il y a un avant et un après. Certains orages grondent en silence, d’autres nous noient. No Domination commence. Le message est clair. Chaque album redistribue les cartes.Dark wave, electro punk ? Witch gabber pop ? Peu importe. Ça frappe fort, avec style. Ça ignore les étiquettes, ça rebat les frontières. On retrouve ce vieux bélier prêt à foncer. Toujours aussi belliqueux et inspiré qu’à ses débuts, mais transformé, réinventé. Une nouvelle créature. Toujours fidèle à elle-même, toujours imprévisible. C’est Kap Bambino. Parhélie.Les morceaux jouent avec nos émotions. On reste sur nos gardes, mais à quoi bon ?! Il faut fermer les yeux, accepter la route, se laisser emporter. L’intensité de Zéro Life . La profondeur de Dust, Fierce .Tout se fond, tout s’élève !Violent et généreux. Cathartique et accueillant. Avec No Domination , ils signent une œuvre puissante, à la fois neuve et intemporelle. C’est dur et lumineux : une étoile filante ancrée dans le ciel, mais déjà hors du temps. Kap Bambino, c’est une énergie pure, magmatique, bienveillante. Une force qui vous touche, non pour vous consumer, mais pour vous rendre plus fort, plus vivant. Une anomalie magnifique. L’amour sans détour de l’allumette et du filet d’essence. Kap Bambino ne se contente pas de faire vibrer une salle : ils connectent, ils libèrent. Siouxsie, Type-O-Negative : les éclats de ces légendes résonnent dans l’ère Cléopatra. Et Kap Bambino s’y inscrit avec une sincérité désarmante. Ils aiment la musique, tout simplement. Et nous, on aime Kap Bambino. Rien de plus, rien de moins.Contact PMR : infos@base-productions.com

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33