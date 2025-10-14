KAP BAMBINO Vendredi 19 décembre, 20h30 Rock School Barbey Gironde

22,20 € (Prévente – Hors frais de location)

25 € (Sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-19T20:30:00+01:00 – 2025-12-19T23:59:00+01:00

Fin : 2025-12-19T20:30:00+01:00 – 2025-12-19T23:59:00+01:00

KAP BAMBINO

Kap Bambino est une expérience viscérale et unique. Chaque album, chaque concert dégage une énergie brute, destructrice et vitale. Avec No Domination, le duo Caroline et Orion réinvente leur dark wave electro punk : tranchant, puissant, sombre et captivant. Toujours le même, et pourtant toujours différent. Leur musique est un mélange cathartique de violence et de générosité, à la fois dure et lumineuse. Kap Bambino est une boule d’énergie qui ne brûle pas, mais qui vous rend plus fort.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 33 66 00 https://www.rockschool-barbey.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.seetickets.fr/kap-bambino-rock-school-barbey-bordeaux-19-decembre-2025-css5-baseproductions-pg101-ri11068615.html »}]

Kap Bambino en concert à la Rock School Barbey ! kap bambino electro