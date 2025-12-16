Kappensitzung Back to the 80’S Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines

Kappensitzung Back to the 80’S

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

La SCS donnera trois représentations de son spectacle cette année sur Sarreguemines et une sur la commune de Rorhbach-les-bitche, ne les manquez sous aucun prétexte!!!!

C’est sous le règne de Kévin 1er et Elodie 1ère, accompagnés des Hôtesses,leur garde princière, que les footzers, les danseuses et danseurs, les comédiens, les Tanzgardes vous feront vibrer sur les planches Disco!!!

Venez découvrir ce magnifique spectacle avec la participation de nos scketcheurs de talents et bien sûr notre couple préféré si attendu Philomène et Albert … Mais ne dévoilons pas tout ici …

MENU (UNIQUEMENT pour la Kappensitzung du 1er Février)

– Bouchée à la reine, beignet, café.

Toutes les boissons y seront en supplément.

Tarifs

– Kappensitzung du 1er février avec repas 26€.

-Kappensitzung su 07 février sans repas 20€.Adultes

20 .

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 74 90 66 39 scs.sgms@gmail.com

English :

The SCS will be giving three performances of its show this year in Sarreguemines and one in Rorhbach-les-bitche, so don’t miss them!!!!

It’s under the reign of Kévin 1er and Elodie 1ère, accompanied by the Hôtesses, their princely guard, that the footzers, dancers, comedians and Tanzgardes will thrill you on the Disco stage!!!!

Come and discover this magnificent show with the participation of our talented scketchers and of course our long-awaited favorite couple Philomène et Albert … But let’s not reveal everything here …

MENU (ONLY for the Kappensitzung on February 1)

– Bouchée à la reine, beignet, coffee.

All drinks are extra.

Price list:

– February 1st Kappensitzung with meal: 26?

-Kappensitzung su 07 février without meal: 20?.

