Kappensitzung de Welferding Maison de Quartier de Welferding Sarreguemines

Kappensitzung de Welferding

Maison de Quartier de Welferding 161 rue de France Sarreguemines Moselle

Thème Rom(e)Antique

Du rythme, de la folie et des paillettes figureront au programme de la Kappensitzung, organisée par l’Association des Citoyens du quartier de Welferding.

– Auprès de Xavier Eppinger au 06 86 93 27 51.

– Permanence à la maison de quartier les 23 et 30/01 de 18h30 à 20h.

– En ligne https://www.payasso.fr/kappensitzung/2026Adultes

English :

Theme: Rom(e)Antique

Rhythm, madness and glitter will be the order of the day at the Kappensitzung, organized by the Association des Citoyens du Quartier de Welferding.

Information and bookings:

– Contact Xavier Eppinger on 06 86 93 27 51.

– Open at the Maison de Quartier on 01/23 and 30/01 from 6.30 pm to 8 pm.

– Online: https://www.payasso.fr/kappensitzung/2026

