Kappensitzung de Welferding Maison de Quartier de Welferding Sarreguemines
Kappensitzung de Welferding Maison de Quartier de Welferding Sarreguemines samedi 14 février 2026.
Kappensitzung de Welferding
Maison de Quartier de Welferding 161 rue de France Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14 23:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Thème Rom(e)Antique
Du rythme, de la folie et des paillettes figureront au programme de la Kappensitzung, organisée par l’Association des Citoyens du quartier de Welferding.
Infos et réservations
– Auprès de Xavier Eppinger au 06 86 93 27 51.
– Permanence à la maison de quartier les 23 et 30/01 de 18h30 à 20h.
– En ligne https://www.payasso.fr/kappensitzung/2026Adultes
12 .
Maison de Quartier de Welferding 161 rue de France Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 86 93 27 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Theme: Rom(e)Antique
Rhythm, madness and glitter will be the order of the day at the Kappensitzung, organized by the Association des Citoyens du Quartier de Welferding.
Information and bookings:
– Contact Xavier Eppinger on 06 86 93 27 51.
– Open at the Maison de Quartier on 01/23 and 30/01 from 6.30 pm to 8 pm.
– Online: https://www.payasso.fr/kappensitzung/2026
L’événement Kappensitzung de Welferding Sarreguemines a été mis à jour le 2026-01-16 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES