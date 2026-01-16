Kappensitzung Die Plattfies of de Alm Maison de Quartier de Neunkirch Sarreguemines

Kappensitzung Die Plattfies of de Alm

Maison de Quartier de Neunkirch 13A rue des Romains Sarreguemines Moselle

Début : Dimanche Samedi 2026-02-14 11:11:00

fin : 2026-02-22 15:00:00

2026-02-14 2026-02-21 2026-02-22 2026-03-01

Venez passer un bon moment dans la bonne humeur avec les Plattfies.

Nouveauté cette année deux Kappensitzung avec repas (35€) et deux Kappensitzung traditionnelles (15€).

Menu cuisses de poulet farcies, gratin dauphinois/légumes fromage dessert (entremet).

Réservation au 03 87 98 36 15 ou au 06 68 59 90 07.Tout public

Maison de Quartier de Neunkirch 13A rue des Romains Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 36 15

English :

Come and have a good time with the Plattfies.

New this year are two Kappensitzung with meal (35?) and two traditional Kappensitzung (15?).

Menu: stuffed chicken thighs, gratin dauphinois/vegetables cheese dessert (entremet).

Bookings on 03 87 98 36 15 or 06 68 59 90 07.

