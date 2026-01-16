Kappensitzung Les Spitzbuwe uff’em MOND Rue Saint Joseph Neufgrange
Kappensitzung Les Spitzbuwe uff'em MOND Rue Saint Joseph Neufgrange dimanche 15 février 2026.
Kappensitzung Les Spitzbuwe uff’em MOND
Rue Saint Joseph Clos du Château Neufgrange Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 11:11:00
Les Spitzbuwe seront sur scène pour leur Kappensitzung Les Spitzbuwe uff’em MOND.
Rires garantis, un spectacle humoristique à savourer en famille ou entre amis.
Au menu choucroute garnie, fromage et dessert.
Réservation 06 40 16 48 55 (après 18h).Adultes
Rue Saint Joseph Clos du Château Neufgrange 57910 Moselle Grand Est +33 6 69 47 79 90 pme.zins@orange.fr
English :
The Spitzbuwe will be on stage for their Kappensitzung: Les Spitzbuwe uff’em MOND.
Laughter guaranteed, a humorous show to enjoy with family and friends.
On the menu: sauerkraut, cheese and dessert.
Bookings: 06 40 16 48 55 (after 6pm).
