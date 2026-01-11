Kappensitzung Walscheid

Kappensitzung

2 rue du Stade Salle des fêtes Walscheid Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-03-07 23:30:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-07

En cette période de carnaval, profitez de deux soirées uniques où rires et bonne humeur seront au rendez-vous !

Au programme danses, chants, sketchs en dialecte et en français… le tout corsé avec quelques histoires salées sur la vie locale.

Inscription à la salle des fêtes de Walscheid le samedi 24 janvier 2026 de 9h à 12h.

Après cette date, réservation obligatoire par téléphone.Adultes

30 .

2 rue du Stade Salle des fêtes Walscheid 57870 Moselle Grand Est +33 3 87 25 15 84

English :

In this carnival season, enjoy two unique evenings of fun and laughter!

On the program: dancing, singing, sketches in dialect and French… all spiced up with a few salty stories about local life.

Registration at the Walscheid village hall on Saturday January 24, 2026 from 9am to 12pm.

After this date, reservations must be made by telephone.

