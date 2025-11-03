Karaba FC • L’Idylle • Midscale SUPERSONIC Paris

Karaba FC • L’Idylle • Midscale SUPERSONIC Paris lundi 3 novembre 2025.

KARABA FC (22h00)

(Indie post hardcore – Paris, FR)

Entre les rythmiques catchy de l’indie des années 2000 et la déferlante émotionnelle du post-hardcore, KARABA F.C. n’a pas choisi et continue d’offrir des lives sans moment de répit. Leur premier album SYMBIONTS, à paraître le 17 octobre, fait la promesse de transformer les vives douleurs en doux souvenirs, dans la lignée de Empty Rooms (2021) et April Dancer (2023). Venez danser.

Les 3 influences : Sunny day real estate, Touché amoré, Bloc party

http://karabafc.bandcamp.com

L’IDYLLE (21h00)

(Screamo – Rouen, FR)

De noir, nous arborons la couleur de l’idylle.

Allons-nous en livrer bataille, et briser le silence de nos peines.

Notre exutoire au chagrin est une musique chaotique et brutale. L’onirisme n’est qu’une façade, un rideau de fumée recouvrant cette urgence maladive qui nous dévore, en attendant le retour des jours heureux.

https://lidylle.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/watch?v=EJdlKO3kvUc

MIDSCALE (20h00)

(Shoegaze – Paris, FR)

Adepte de mélodies distordues et d’arpèges planants, de murs de son massifs et de dissonances noisy, Midscale est un quatuor de rock 90’s/shoegaze formé en 2021 à Paris.

Gabrielle (basse), Sébastien (batterie), Eliott (guitare/coeurs) et Yohann (chant/guitare) se

sont rencontrés autour de leur passion commune pour le mariage de la reverb et de la fuzz, commençant par rendre hommage aux icônes du genre avant de s’engager dans des voies plus aventureuses. Première sortie du groupe, l’EP éponyme de 2022 est ainsi inspiré par des noms cultes comme Slowdive et DIIV. Quelques mois après, la sortie du single Dean

présage d’un virage plus sombre et incisif que de nouveaux morceaux viennent confirmer sur scène par la suite. Chaque performance est l’occasion pour les quatre musiciens d’amplifier sons et émotions au plus fort. Depuis ses débuts, la formation a partagé l’affiche avec des groupes tels que Pale Blue Eyes, PARK, Cosmopaark, Whitelands, ou encore

Explosions in the Sky au Bataclan. 2024 sera l’année du premier album : diversifiant ambiances et influences, Movements voit l’identité de Midscale s’affirmer.

Les 3 influences : Slowdive, DIIV, Explosions in the sky

https://midscale.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/channel/UCkT2gHi_AR6iDepq820iwKw

———————————

Lundi 3 Novembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Touché Amoré, Defeater & Birds In Row !

Le lundi 03 novembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-03T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-04T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-03T19:00:00+02:00_2025-11-03T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/clMb1eauy https://fb.me/e/clMb1eauy