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AGENDA · Vibraye

KARABISTOUILLE Vibraye

mercredi 21 octobre 2026 · Vibraye

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
72320 Vibraye
Département
Sarthe
Tarif
6

Vibraye

KARABISTOUILLE

Vibraye Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Un solo de magie clownesque et poétique
Un solo de magie clownesque et poétique

Un clown à l’accent italien s’imagine magicien, il est aidé par son attachante fleur Margarita, tous les deux vont tenter d’incroyables tours
la magie du coin-coin, l’éléphant qui se trompe tout le temps, le guéridon qui vole mais pas trop haut…
Un véritable bazar poétique et magique rempli de tendresse.
Ce personnage sensible et généreux réussit à nous faire rire autant qu’à nous émouvoir.

De et avec Pierre DI PRIMA
Mise en scène Olivier LABICHE   .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

A clownish and poetic magic solo

L’événement KARABISTOUILLE Vibraye a été mis à jour le 2026-08-04 par Mairie de Vibraye

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