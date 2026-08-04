Informations pratiques

Vibraye

KARABISTOUILLE

Vibraye Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 15:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Un solo de magie clownesque et poétique

Un solo de magie clownesque et poétique

Un clown à l’accent italien s’imagine magicien, il est aidé par son attachante fleur Margarita, tous les deux vont tenter d’incroyables tours

la magie du coin-coin, l’éléphant qui se trompe tout le temps, le guéridon qui vole mais pas trop haut…

Un véritable bazar poétique et magique rempli de tendresse.

Ce personnage sensible et généreux réussit à nous faire rire autant qu’à nous émouvoir.

De et avec Pierre DI PRIMA

Mise en scène Olivier LABICHE .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

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English :

A clownish and poetic magic solo

L’événement KARABISTOUILLE Vibraye a été mis à jour le 2026-08-04 par Mairie de Vibraye