KARABISTOUILLE Vibraye
mercredi 21 octobre 2026 · Vibraye
Informations pratiques
Vibraye
KARABISTOUILLE
Vibraye Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Un solo de magie clownesque et poétique
Un solo de magie clownesque et poétique
Un clown à l’accent italien s’imagine magicien, il est aidé par son attachante fleur Margarita, tous les deux vont tenter d’incroyables tours
la magie du coin-coin, l’éléphant qui se trompe tout le temps, le guéridon qui vole mais pas trop haut…
Un véritable bazar poétique et magique rempli de tendresse.
Ce personnage sensible et généreux réussit à nous faire rire autant qu’à nous émouvoir.
De et avec Pierre DI PRIMA
Mise en scène Olivier LABICHE .
Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire
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English :
A clownish and poetic magic solo
L’événement KARABISTOUILLE Vibraye a été mis à jour le 2026-08-04 par Mairie de Vibraye
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