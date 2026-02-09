Karama Saint-Martin-d’Auxy
Karama Saint-Martin-d’Auxy dimanche 14 juin 2026.
Karama
impasse des cornilles Saint-Martin-d’Auxy Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
De un à trois ravitaillements sur les parcours à partir du 8 km.
Tarifs de 4 à 8 euros.
Repas jambon à la broche sur réservation. .
impasse des cornilles Saint-Martin-d’Auxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 53 90 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Karama
L’événement Karama Saint-Martin-d’Auxy a été mis à jour le 2026-02-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)