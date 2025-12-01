Karantika : un conte pour conjurer le trauma hérité Le Louxor Paris

Un conte pour mettre en lumière un chapitre ignoré de l’histoire maghrébine : la marche noire de 1975. Il s’agit du revers diplomatique, cruel et douloureux de la marche verte (350.000 Marocains ont répondu à l’appel du roi qui enjoignait le peuple entier à marcher vers le Sahara pour clamer la souveraineté du Maroc sur ce territoire fraîchement libéré du joug colonial espagnol). L’Algérie de Houari Boumédiène a vécu cette marche comme un affront inexcusable et a décidé de se venger en expulsant manu militari les Marocains qui habitaient sur le territoire algérien, notamment dans la région de l’Oranie. En moins de 48h, le jour de l’Aïd el Adha, c’est plus de 350.000 Marocains d’Algérie qui ont été mis dans des bus, séparés de leur famille, de leur entourage social, dépossédés de leurs biens et de toute une vie faite sur une terre qu’ils habitaient parfois depuis trois générations. Accueillis à la frontière marocaine et hébergés dans des camps de réfugiés, ces Marocains d’Algérie, traumatisés, trahis et laissés pour compte, ont depuis reconstruit leur vie parfois au Maroc, parfois à l’étranger dans le silence.

C’est l’histoire de la famille de Malika Koshk, qui a immigré en France pour suivre le grand-père qui y était ouvrier. C’est surtout l’histoire d’un trauma hérité qui n’a jamais été résolu, pansé, réparé. Et c’est une histoire qui n’a pas encore été collectivement contée.

C’était le 18 décembre 1975, alors le 18 décembre 2025, Malika Koshk s’emparera de cette histoire qu’elle contera sous le prisme de son imaginaire car c’est tout ce qu’il lui reste.

50 ans après, ce conte performé lui permettra de suspendre la chaîne de transmission traumatique et d’ouvrir la voie à de nouvelles formes de sublimation artistique.

Karantika : un conte pour conjurer le trauma hérité.

Le jeudi 18 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

payant

10 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-18T20:30:00+01:00

fin : 2025-12-18T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-18T19:30:00+02:00_2025-12-18T21:00:00+02:00

Le Louxor 170 boulevard de Magenta 75010 Paris