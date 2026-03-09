Karao-crêpes Tremargad’Kafe Trémargat
Karao-crêpes Tremargad’Kafe Trémargat samedi 18 avril 2026.
Karao-crêpes
Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-18 19:01:00
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Viens déguster des crêpes et chanter tes chansons préférées.
Org. La Pépie .
Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne
