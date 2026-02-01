Karao’coeur

Feigneux Oise

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Encore une hésitation sur votre soirée du 14 février ? Rendez-vous à la MJC de Feigneux pour une soirée Haute en Couleurs avec au programme karaoké et repas tropical ! N’oubliez pas de réserver avant le 8 février !

Encore une hésitation sur votre soirée du 14 février ? Rendez-vous à la MJC de Feigneux pour une soirée Haute en Couleurs avec au programme karaoké et repas tropical ! N’oubliez pas de réserver avant le 8 février ! .

Feigneux 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 15 09 40 23 mjc.mpt.feigneux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Still hesitating about your evening on February 14? Join us at the MJC in Feigneux for a colorful evening of karaoke and tropical food! Don’t forget to book before February 8!

L’événement Karao’coeur Feigneux a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme du Pays de Valois