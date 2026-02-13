Karaodance – Collectif Ès, Le Bordeau, Saint-Genis-Pouilly

Karaodance – Collectif Ès Vendredi 27 février, 20h30 Le Bordeau Ain

Tarifs entre 10 et 24 CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T20:30:00+01:00 – 2026-02-27T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-27T20:30:00+01:00 – 2026-02-27T22:00:00+01:00

Dans ce challenge collectif, spectateurs et acteurs performent ensemble une fête artistique décomplexée. Dance-floor et good vibes au programme pour célébrer de manière créative.

Si vous hésitiez entre une sortie culturelle et le dancefloor, pressez-vous au Karaodance. Là, pas besoin de choisir ; les frontières entre acteurs et spectateurs tombent pour que monte la fièvre. Un marathon festif vous attend avec karaoké chorégraphique, vidéomaton où tourner son clip en direct, dressroom de relooking et des performances dans tous les coins ; le tout animé par le Collectif Ès. Pour que la fête soit plus folle, ce dernier s’accompagne d’un groupe de complices amateurs, formés pendant 2 jours puis infiltrés à la soirée.

En co-accueil avec Le Bordeau

Tarifs :

Plein tarif CHF 24

Tarif réduit CHF 22

Tarif Passedance CHF 15

Tarif jeune CHF 15

Tarif 20 ans 20 francs CHF 12

Tarif festivalier·ère CHF 10

Le Bordeau 18 Rue de Genève, 01630 Saint-Genis-Pouilly 01630 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://antigel.ch/event/karaodance/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@antigel.ch »}]

Festival Antigel Festival Antigel Arts Vivants