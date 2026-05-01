Karaoké à Albussac Albussac
Karaoké à Albussac Albussac samedi 30 mai 2026.
Albussac
Karaoké à Albussac
Les Levades Albussac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Une soirée karaoké conviviale est organisée à la salle polyvalente d’Albussac. Le public est invité à venir chanter dans une ambiance festive animée par DJ Mic. Une buvette et un espace restauration seront proposés sur place avec plateau repas. La soirée est organisée par AFR-AFV et l’APE. .
Les Levades Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 33 88 99
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English : Karaoké à Albussac
L’événement Karaoké à Albussac Albussac a été mis à jour le 2026-05-09 par Corrèze Tourisme