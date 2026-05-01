Albussac

Karaoké à Albussac

Les Levades Albussac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Une soirée karaoké conviviale est organisée à la salle polyvalente d’Albussac. Le public est invité à venir chanter dans une ambiance festive animée par DJ Mic. Une buvette et un espace restauration seront proposés sur place avec plateau repas. La soirée est organisée par AFR-AFV et l’APE. .

Les Levades Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 33 88 99

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English : Karaoké à Albussac

L’événement Karaoké à Albussac Albussac a été mis à jour le 2026-05-09 par Corrèze Tourisme