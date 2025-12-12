Karaoké à Gauriac Gauriac

Karaoké à Gauriac

Le Chœur en Kit vous donne rendez-vous le samedi 13 décembre 2025 à 19h30 à la salle la Gabare de Gauriac pour un karaoké de Noël.

Apéro offert. Restauration sur place. Réservation .

Salle la Gabare Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 28 09 60 choeurenkit@gmail.com

