Karaoké à Journiac Journiac
Karaoké à Journiac Journiac vendredi 10 juillet 2026.
Journiac
Karaoké à Journiac
Le bourg Journiac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
20h. Venez chanter, rire, vous amuser. Grillades, pommes de terre sarladaises, crêpes, fromages, glaces, gaufres. Pensez à porter vos couverts. Gratuit
Karaoké organisé par Le Comité des Fêtes de Journiac.
Venez chanter, rire, vous amuser.
Sur place
Grillades
Pommes de terre sarladaise
Stand de fromages, stand de crêpes
Glaces, Gaufres
Pensez à porter vos couverts ! .
Le bourg Journiac 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 70 36 44 comitedesfetesjourniac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Karaoké à Journiac
8:00 p.m. Come sing, laugh, and have fun. Grilled meats, Sarladaise potatoes, cr%EApes, cheeses, ice cream, and waffles. Don’t forget to %E0 bring your own utensils. Free
L’événement Karaoké à Journiac Journiac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère