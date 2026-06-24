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Karaoké à Journiac Journiac

Karaoké à Journiac Journiac

Karaoké à Journiac Journiac vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Le bourg
Ville
24260 Journiac
Département
Dordogne
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
Gratuit

Journiac

Karaoké à Journiac

Le bourg Journiac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

20h. Venez chanter, rire, vous amuser. Grillades, pommes de terre sarladaises, crêpes, fromages, glaces, gaufres. Pensez à porter vos couverts. Gratuit
Karaoké organisé par Le Comité des Fêtes de Journiac.

Venez chanter, rire, vous amuser.

Sur place
Grillades
Pommes de terre sarladaise
Stand de fromages, stand de crêpes
Glaces, Gaufres

Pensez à porter vos couverts !   .

Le bourg Journiac 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 70 36 44  comitedesfetesjourniac@gmail.com

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English : Karaoké à Journiac

8:00 p.m. Come sing, laugh, and have fun. Grilled meats, Sarladaise potatoes, cr%EApes, cheeses, ice cream, and waffles. Don’t forget to %E0 bring your own utensils. Free

L’événement Karaoké à Journiac Journiac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère