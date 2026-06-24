Journiac

Karaoké à Journiac

Le bourg Journiac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

20h. Venez chanter, rire, vous amuser. Grillades, pommes de terre sarladaises, crêpes, fromages, glaces, gaufres. Pensez à porter vos couverts. Gratuit

Karaoké organisé par Le Comité des Fêtes de Journiac.

Venez chanter, rire, vous amuser.

Sur place

Grillades

Pommes de terre sarladaise

Stand de fromages, stand de crêpes

Glaces, Gaufres

Pensez à porter vos couverts ! .

Le bourg Journiac 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 70 36 44 comitedesfetesjourniac@gmail.com

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English : Karaoké à Journiac

8:00 p.m. Come sing, laugh, and have fun. Grilled meats, Sarladaise potatoes, cr%EApes, cheeses, ice cream, and waffles. Don’t forget to %E0 bring your own utensils. Free

L’événement Karaoké à Journiac Journiac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère