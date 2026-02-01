Karaoké à la Cachette La Cachette Arles
Karaoké à la Cachette La Cachette Arles samedi 21 février 2026.
Karaoké à la Cachette
Samedi 21 février 2026 à partir de 18h30. La Cachette 19 Pl. Honoré Clair Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 18:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Mange, bois et chante !!!
Passez un bon moment et venez chanter votre chanson préférée pour vous réchauffer à la Cachette à Arles. .
La Cachette 19 Pl. Honoré Clair Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 62 65 15 marjorie.paulet@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Eat, drink and sing!
L’événement Karaoké à la Cachette Arles a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme d’Arles