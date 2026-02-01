Karaoké à la Cachette La Cachette Arles

Karaoké à la Cachette

Samedi 21 février 2026 à partir de 18h30. La Cachette 19 Pl. Honoré Clair Arles Bouches-du-Rhône

Mange, bois et chante !!!

Passez un bon moment et venez chanter votre chanson préférée pour vous réchauffer à la Cachette à Arles. .

La Cachette 19 Pl. Honoré Clair Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 62 65 15 marjorie.paulet@orange.fr

English :

Eat, drink and sing!

