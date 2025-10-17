Karaoké à la Croisé à Lopérec. Lopérec
Lopérec Finistère
Début : 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Les vacances continuent… mais la reprise s’annonce déjà en musique !
La Croisée rouvre ses portes le mercredi 15 octobre à 11h,
et pour fêter ça, on vous donne rendez-vous vendredi 17 octobre à 20h30 pour un KARAOKÉ endiablé
Premier événement après les congés — préparez vos cordes vocales et votre bonne humeur !
Bar · Tapas · Entrée libre
La Croisée 1 rue de la mairie, Lopérec .
Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70
