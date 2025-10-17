Karaoké à la Croisé à Lopérec. Lopérec

Lopérec Finistère

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Les vacances continuent… mais la reprise s’annonce déjà en musique !

La Croisée rouvre ses portes le mercredi 15 octobre à 11h,

et pour fêter ça, on vous donne rendez-vous vendredi 17 octobre à 20h30 pour un KARAOKÉ endiablé

Premier événement après les congés — préparez vos cordes vocales et votre bonne humeur !

Bar · Tapas · Entrée libre

La Croisée 1 rue de la mairie, Lopérec .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

