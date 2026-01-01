Karaoké à la Croisé à Lopérec. Lopérec
Soirée Karaoké à La Croisée
Vendredi 23 janvier 2026
⏰ À partir de 20h30
La Croisée 1 rue de la Mairie, Lopérec
Envie de chanter, de rire et de passer une soirée conviviale ?
La Croisée vous propose une soirée karaoké ouverte à toutes et tous, sans pression et dans la bonne humeur
Au programme
• Un large choix de chansons variété française et internationale, pop, rock, années 80–90–2000, tubes actuels
• Micro ouvert on chante seul·e, à deux ou en groupe
• Ambiance bienveillante que tu chantes juste, faux ou très fort, tout le monde est le bienvenu
Bar ouvert toute la soirée
Cocktails avec ou sans alcool, bières, vins, softs
Tapas en plus de nos produits habituels
Participation solidaire
Soirée idéale pour venir entre amis, en famille ou même en solo
Que tu sois chanteur·se confirmé·e ou simple amateur·rice de refrains repris en chœur, cette soirée est faite pour toi ✨
On t’attend pour donner de la voix à La Croisée .
Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70
