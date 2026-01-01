Karaoké à la Croisé à Lopérec.

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Soirée Karaoké à La Croisée

Vendredi 23 janvier 2026

⏰ À partir de 20h30

La Croisée 1 rue de la Mairie, Lopérec

Envie de chanter, de rire et de passer une soirée conviviale ?

La Croisée vous propose une soirée karaoké ouverte à toutes et tous, sans pression et dans la bonne humeur

Au programme

• Un large choix de chansons variété française et internationale, pop, rock, années 80–90–2000, tubes actuels

• Micro ouvert on chante seul·e, à deux ou en groupe

• Ambiance bienveillante que tu chantes juste, faux ou très fort, tout le monde est le bienvenu

Bar ouvert toute la soirée

Cocktails avec ou sans alcool, bières, vins, softs

Tapas en plus de nos produits habituels

Participation solidaire

Soirée idéale pour venir entre amis, en famille ou même en solo

Que tu sois chanteur·se confirmé·e ou simple amateur·rice de refrains repris en chœur, cette soirée est faite pour toi ✨

On t’attend pour donner de la voix à La Croisée .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Karaoké à la Croisé à Lopérec.

L’événement Karaoké à la Croisé à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2026-01-07 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ