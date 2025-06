Karaoké à « La Croisée » à Lopérec. – Lopérec 20 juin 2025 21:00

Finistère

2025-06-20 21:00:00

2025-06-20

Soirée Karaoké à La Croisée !

Vendredi 20 juin

À partir de 21h00

1 rue de la mairie Lopérec

Juste avant la Fête de la Musique, on vous propose de chauffer la voix et l’ambiance à La Croisée

Venez chanter, rire et partager un moment festif entre amis ou en famille ! Tapas & cocktails seront de la partie

Entrée libre, bonne humeur obligatoire .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne

